Kartepe’de geleneksel ilçe bayramlaşması Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Filistin’deki zulme değinen Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, "Filistin’de 40 bini aşkın kişi şehit oldu" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde ilçe bayramlaşması Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kurban Bayramı’nı birlikte idrak etmekteyiz. Tüm hemşehrilerim Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah ettiğimiz duaların ve kestiğimiz kurbanların kabul olmasını diliyorum. Bir taraftan da hüzünlüyüz. Filistin’de yaşananların içerisinde Kurban Bayramı’nı kutlamak çok kolay değildir. İnşallah yaşanan bu zulümler biter. Ülkemizin bekası için hayatlarını veren şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

"Filistin’de 40 bini aşkın kişi şehit oldu"

Kurban Bayramı’nı tebrik eden Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise “Dini ve milli bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğini gösterdiği önemli anlardır. Ülkemizin her tarafından bayramlaşma vardır. Birlik ve beraberliğimizin armasını diliyorum. Özellikle İslam coğrafyası üzerindeki zulümlerin kalkmasını diliyorum. Kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Dini ve milli bayramlar Müslümanların kendilerini hatırlamaları için çok önemlidir. Filistin başta olmak üzere birçok yerde zulüm vardır. Filistin’de 40 bini aşkın kişi şehit oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Onların sayesinde bayramlarımızı kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü ilçe Kartepeliler bayramlaştı. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleşen bayramlaşmaya Başkan Kocaman’ın yanı sıra Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.