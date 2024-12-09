Edirne ilçe ve belde belediye başkanları, Edirne’de Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’a destek açıklaması yaptılar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Yenimuhacor Belediye Başkanı Tamer Kıral, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ve Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay’ın katıldığı toplantıda tüm belediye başkanları adına açıklamayı Martin okudu.

Yapılan açıklamada “Edirne’nin Belediyecilik anlayışında şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleriyle çalışan Edirne Belediye Başkanımız Sayın Filiz Gencan Akın’ın gösterdiği kararlı duruşu sonuna kadar destekliyoruz. Hukuksuz işlere kapı kapatan, adalet ve hakkaniyeti önceleyen bu yönetim anlayışı, halkımıza olan sorumluluğun en güçlü ifadesidir diyerek bizler de Belediye Başkanları olarak aynı şeffaflık ve adalet prensipleriyle çalışıyoruz. Bu süreçte, Edirne halkının iradesini temsil eden şeffaf yönetime yönelik her türlü tehdidin karşısında duracağımızı ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili tüm Belediye Başkanları olarak adaletin ve halkımızın çıkarlarının korunduğu bir belediyecilik anlayışını savunmaya devam edeceğiz. '' dedi.