Niğde'de bir okulda ders sırasında yapılan deneyde 8 öğrenci sülfürik asit ve çinko karışımından yaralandı. Olay, Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Deney sırasında karışımın öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K. (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanıklar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Niğde Valisi Cahit Çelik, öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.