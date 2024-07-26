Finansal Kurumlar Birliği statüsünde değişikliğe gidildi. İlgili değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan "Finansal Kurumlar Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birliğin amacı ile ilgili bir bend "Birliğin üyesi veya hissedar olduğu kurum, kuruluş ya da ortaklıklarda Birliği temsil etmek." şeklinde değiştirildi.

Genel Kurulda her şirket eşit oy hakkı ile temsil edilecek ve her bir şirketin oy hakkı “1/Birliğe üye şirket sayısı” kadar olacak. Kararlar oy çokluğu ile alınacak.

Yönetim Kurulu, her bir sektör için ayrı ayrı seçilmek üzere, sektörlerinden en çok oy alan; üye şirket sayısı 1-10 olan sektörler için 1, üye şirket sayısı 11-30 olan sektörler için 2, üye şirket sayısı 31 ve üzeri olan sektörler için 3, şirketten teşekkül edecek.

Üye şirket sayısının değişmesi nedeniyle ilgili sektörün yönetim kurulu üyesi sayısının birinci fıkrada belirtilen sayılara göre değişmesi gerektiği durumlarda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir sonraki Yönetim Kurulu üyeleri belirleninceye kadar devam edecek.

Kanunun 40 inci maddesi uyarınca Kurulca uygun görülen şirketlere Birliğe üyelik zorunluluğu getirilmesi halinde, Birliğin mevcut Yönetim Kurulunda değişiklik olmaksızın, Birliğe yeni üye olan sektördeki şirketlerin tamamının üyeliklerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, Birlik ve Kurum nezaretinde birinci fıkrada belirtilen usul çerçevesinde yeni sektörün kendi içinden seçeceği üye/üyeler yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanacak. Yeni Yönetim Kurulu, ilgili şirketlerin üyeliğinden önceki durumda yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında oluşturulacak.

Aynı Statünün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aynı sektördeki” ibaresi “mevcut” şeklinde ve mezkûr maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"(3) Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiş bir kişi en fazla bir kez daha Yönetim Kurulu başkanı seçilebilir ve bir kişi toplamda en fazla iki Yönetim Kurulu görev süresi boyunca Yönetim Kuruluna başkanlık yapabilir. Bir Yönetim Kurulu başkanınm, 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetim Kurulu görev süresinden daha kısa bir süre için seçildiği haller ile birinci ve ikinci fıkralara göre önceki görev süresini tamamlamak üzere seçildiği haller bu hesaplamaya dâhil edilmez."

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilecek

Önceki yönetmelikte eşitlik halinde karar alınamamış kabul edilirken, değişiklikle eşitlik halinde Yönetim Kurulu başkanının katıldığı tarafın oyu çoğunluk kabul edilecek.

Genel Kurulda kabul edilen Birlik masraf iştirak payları Birliğe üye şirketler arasında, Genel Kurulda kabul edilen sektör masraf iştirak payları ise ilgili sektördeki şirketler arasında eşit olarak bölüştürülecek.

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