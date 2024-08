İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başta kentimiz olmak üzere tüm ülkemizi yasa boğan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25’nci yılı sebebiyle yayınlandığı mesajla yitirdiğimiz vatandaşları andıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

17 Ağustos 1999’da meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde, derin bir üzüntü ve saygıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıyoruz. Binlerce canımızı yitirdiğimiz, kentimizin ve ülkemizin yüreğine tarifsiz acılar bırakan bu kara günün üzerinden yıllar geçse de, yaralarımız henüz kapanmadı. Yakın geçmişte, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremler de acılarımızı katladı. O gün, ülkemizin farklı noktalarında binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu vesileyle, hem 17 Ağustos’ta hem de 6 Şubat’ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına sabır diliyoruz.

DEPREM BİLİNCİ HAYAT KURTARIR

Bu acı olaylar, bizlere deprem gerçeğiyle yaşamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Deprem bilinci oluşturmak, önlemlerimizi almak ve her an hazırlıklı olmak, sevdiklerimizi ve geleceğimizi korumanın en önemli adımlarıdır. İzmit Belediyesi olarak, deprem konusunda bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, depremler değil, ihmaller can alır.