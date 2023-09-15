Karekodlu çek uygulaması Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olan ve dünyada ilk defa Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. Kullanımı zorunlu olmayan bu uygulama sayesinde para kayıplarının ve çek sahteciliğinin azaltılarak önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hükümet tarafından desteklenen ve hayata geçirilen bu karekodlu çek raporları pek çok iş ortaklıklarında doldurulması sebebi ile şirketler ve iş ortaklığı yapan kişiler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Günümüzde çek sahteciliğinin fazla olduğu dönemlerde böyle bir uygulamanın hazırlanması ile pek çok kişi güvenli bir şekilde ticaretini sürdürebilmektedir.

Karekodlu Çek Nedir

Karekodlu çekler, üzerinde bankalarca banka ve şube bilgilerini içeren ayrıca keşidecinin hesap numarasının ve çek numarasının bulunduğu karekod basılmış olan çeklerdir. Findeks ile yürütülmekte olan bu projede karekodlu çek raporu çek yaprağı üzerinde bulunan karekodun Findeks mobil uygulaması ile sisteme okutulması sonrasında temin edilmekte olan rapordur.

Karekodlu Çek Uygulaması Nedir

Rapor sonrasında çekin doğruluğu ile ilgili tüm bilgilere ve keşideci hakkındaki geçmiş çek ödeme performanslarına ilişkin özet rapor herhangi bir ön onay ya da onay süreci olmadan sorgulanabilmektedir. Bu karekodun Findeks mobil uygulaması ile sorgulanmasının ardından bilgilerin teyit edilmesi ve çek yaprağının doğruluğunun tespiti mümkün olmaktadır. Ayrıca sorgulama aşamasında da keşideci hakkındaki çek ödemelerine de ulaşılabilmektedir.

Karekodlu çek raporunun başkası tarafından sorgulanması için gerekli olan izin keşideci tarafından çekin bankadan talep edilmesi esnasında verilmektedir. Bu nedenle çeke ve çekli ödeme geçmişlerine ait tüm bilgiler ek bir onay süreci olmadan hamiller tarafından direk olarak sorgulanmasına olanak sunmaktadır.

Karekodlu çek raporu içeriğinde çek üzerindeki keşidecinin adı, soyadı, banka ve şube bilgileri ile birlikte hesap numarası ve çek numarası yer almaktadır. Ayrıca ibraz edilen ilk çek tarihi keşidecinin düzenlemiş olduğu çeklerden bankaya ilk ibraz edilen çeki göstermektedir. İbrazında ödenen çek ise ödenmesi için bankaya sunulduğunda sorunsuz bir biçimde ödenmiş olan çekleri ifade etmektedir. Tüm bu hususlar ile Findeks Karekodlu Çek Raporu Nedir sorusuna yanıt vermek mümkündür.

Çek Nasıl Sorgulanır

Çek üzerindeki karekodun sorgulanması ise oldukça kolaydır. Akıllı telefona indirilecek olan Findeks Mobil Uygulaması ile üye girişinin yapılmasının ardından çek üzerindeki karekodun sorgulanması gerçekleştirilebilmektedir. Findeks Karekodlu Çek Raporu Nedir sorusuna yanıt vermek gerekir ise çek raporları geçmişte kullanılmış olan ve keşide edilmiş ancak ödenmemiş tüm çeklere ait pozitif ve negatif bilgileri aynı sorgulamada göstermekte olan rapordur.

Bu rapor Risk Raporu’ndan farklı olarak kurumun ya ada kişinin finans sektörü dışında kalan piyasalara olan mevcut borçlarını ödeme alışkanlıklarını da göstermektedir. Çek raporlarına diğer kişilerin de izin vermesi ile ulaşması mümkündür. Bu sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için de Findeks’e üye olunması gerekmektedir.