Bireysel ve kurumsal kişilerin finansal analizlerini sorgulaması yönünde hizmet vermekte olan findeks yaygın olarak kullanılmakta olup, kredi notu ve risk raporu hizmetleri ile tüketicilerin analizlerini öğrenmelerinde kolaylıklar sunmaktadır.

Bankaların ürünlerini kullandırması esnasında sorgulamakta olduğu ve referans niteliği taşıyan kredi notları tüketiciler açısından da önem arz etmekte olup, merak edilmektedir. Findek’se üyelik yapmış olan tüm kişiler bu sistem üzerinden merak etmiş oldukları kredi notlarını sorgulayabilme olanağına sahiptirler.

Kredi Notu Puan Aralıkları

Findeks kredi notu sorgulamalarında tüketicilerin findeks kredi notu kaç olmalı sorusunu yanıtlamak gerekirse; findeks kredi notunun 1 – 1900 değerleri arasında değişiklik göstermekte olduğunu belirtmek gerekir. Bu dağılım dahilinde 1 kredi notuna sahip tüketiciler en riskli puana sahip olan kişiler olarak değerlendirmeye alınmaktadır. 1900 kredi notu ise en az risk taşıyan kişiyi ya da kurumu ifade etmektedir. Puanlama grafiğinde de yer aldığı gibi mevcut kredi notunun 1900’e yakın olması o tüketicinin en az riskli olduğunu belirtmektedir.

Kredi Notlarının Anlamları

Dilimler halinde değerlendirilmiş kredi notları en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu skala üzerinde hangi puanlamanın hangi değerlendirme aralıklarına denk geldiğini söylemek pek mümkün değildir. Bu değerlendirmeyi sistem otomatik olarak atamaktadır. Özetlenecek olursa, kolay ve sorunsuz bankacılık işlemlerinin yürütülebilmesi kredi notlarının mümkün olduğunca 1900 seviyesine yakın olması gerekmektedir.

Kredi Notunu Yükseltmek için Yapılması Gerekenler

Findeks kredi notunun belirlenen bu yüksek seviyelere ulaşabilmesi için birtakım kriterlere uyumlu finansal faaliyetlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kredi taksitlerinin ve kredi kartı ekstrelerinin asgari ödeme tutarlarının düzenli ve disiplinli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde kullanılan ve kapatılan kredi tutarları, teminatsız ya da teminatlı mevcut borç tutarları ve limitleri de kredi notunu etkileyen faktörlerdir.

Ayrıca kullanılan kredilerin ve kredi kartlarının olumlu ödeme disiplinleri kişilerin kredi notlarında çok büyük faktördür. Bu unsurlara dikkat edildiği taktirde findeks kredi notu düşük olan kişilerin dahi notlarının seviyeleri hızla yükselebilmektedir. Bu durum sonucunda findeks kredi notu kaç olmalı sorusuna da skala üzerindeki en az riskli müşteriyi ifade eden 1900 puana en yakın dilime sahip olmak gerektiği şeklinde yanıt verilebilir.