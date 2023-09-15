Kredi notunuzun neden düştüğünü anlayabilmeniz için öncelikle kredi notunun ne olduğu ve ne işe yaradığını bilmelisiniz. Sonrasında findeks kredi notu neden düşer hususunda gerekli bilgileri açıklayacağız. Kredi notunu kısaca anlatmak gerekirse kredi notu bankacılık işlemlerinizin tümü üzerinde yapılan hesaplama ve formül desteği ile 0 ile 1900 arasında aldığınız not olup 1100 ve üzeri notlarınıza kredi çekebileceğiniz bir puanlama sistemidir.

Kredi notu düşük olan kullanıcılar bankaya giderek yaptığı kredi başvurusu veya kredi kartı taleplerinde red alma ihtimali yüksektir. Çünkü bankalar sizin daha önce yaptığınız tüm finansal işlemlerinizi görür ve inceler. Buna göre size kredi ve kredi kartı verir veya vermez; limit belirler. Şimdi size birkaç maddede kredi notunuzun neden düşebileceği ve düşmemesi için yapmanız gerekenler ile ilgili püf noktalar anlatacağım ve bu maddeler doğrultusunda findeks kredi notu neden düşer hususundaki tüm soru ve sorunlara yanıt bulabilirsiniz.

Kredi Notunun Düşme Nedenleri

Kredi kartı ödemelerinizi asgari tutardan ödemeniz kredi notunuzun düşmesine sebep olur. Kredi kartı ödemelerinizi aylık yaparken asgari tutar üzerinden değil genel ödeme tutarı üzerinden ödemeniz kredi puanınızın düşmemesi aksine yükselmesine neden olur.

Kredi kartı ödemelerinizi zamanında yapınız. 1 gün geç yapılan ödeme kredi notunuzu yüksek oranda düşürür. Ödeme günü geldiğinde ödeme yapmak puanınızın yükselmesine neden olur. Geç ödeme düşürür, erken ödeme standart tutar ancak tam gününde ödemek puan yükseltir.

Kefil olmanız kredi puanınızı düşürür. Herhangi bir şahıs veya şirkete yapacağınız kefillik işlemlerinde kredi notunuzun düşeceğini ve bankaların size vereceği limitlerin düşük olacağını unutmayın.

Hesap bakiyelerinizde para yoksa banka size kredi ve kredi kartı verirken limiti düşük tutmasına neden olur. Kredi ve Kredi kartı başvurularınızda limitlerinizin yüksek olmasını istiyorsanız kredi ve kredi kartı başvurusu yapacağınız bankanın vadesiz hesabında bir miktar para bulundurun.

Bahsettiğim maddelere göre ödeme performansınızı ortalama 3 ile 6 ay uygulamanız durumunda 1100 sularında olan kredi notunuzun ortalama 1500-1700 seviyesine gelecektir. Unutmayın kredi notu çabuk ve hızlı düşer ancak yükselmesi çok zordur. Bazen yaptığınız geç ödemeler nedeniyle düşen kredi puanınızı yükseltmek için çok uzun yıllar ödeme performansınızın yüksek olması gerekebilir.