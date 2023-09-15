Bankacılık sektörü içerisinde tüm tüketicilerin işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için sistemler geliştirilmektedir. Bu sistemler ile birlikte bir takım terimler ve kelimeler de dilimizde yer edindiği gibi merak edilen hususlar içerisinde de bulunmaktadır. Günümüzde bankacılık sektörü içerisinde adının sıklıkla duyulmakta olduğu terimler içerisinde kredi notu ilk sıralarda yerini almaktadır. Kredi notu kişilerin ve kurumların kredibilite durumları hakkında ön fikir vermekte olan ve başvurular esnasında alınabilecek yanıtları göstermekte olan bir puanlama sistemidir.

Tüketicilerin bankalara yapmış olduğu kredi ve kredi kartı gibi pek çok ürünün başvurusu esnasında bankalar öncelikli olarak kredi notu sorgulaması yapmaktadırlar. Kişinin ya da kurumun kredi notu skorajı banka tarafından kabul görür seviyede ise işlem ön onay almakta ve diğer incelemelere geçilmektedir.

Ancak düşük kredi notu sonrasında da ön eleme esnasında olumsuz yanıt alınmakta ve tüketici red cevabı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca bankalar tarafından sıklıkla sorgulanmakta olan kredi notu, günümüzde ticari ortaklıklarda, anlaşmalarda ve hatta kiralamalarda dahi kullanılmaya başlanmış olup, kişilerin finansal yaşantısı incelenerek risk analizleri yapılmaktadır. Tüketicilerin risk profillerinin incelenmesine yardımcı olan bu puanlama sistemi kredibilite durumunun analiz edilmesine de yardımcı olması sebebi ile pek çok ticari ortaklıkta ilk olarak sorgulanmaktadır.

Geçmiş dönemler içerisinde yalnızca bankaların ortak havuzunda paylaşılmakta olan ve bankaların sorgulanmasına olanak sunulan kredi notu, geliştirilen sistemler ve sorgulama platformları üzerinden de kişilerin kullanımına açılmıştır. Tüm tüketiciler bu platformlar üzerinden özellikle findeks kredi notu sorgulama platformu ile hızlı ve kolay bir şekilde kredi notu hesaplamalarına ulaşabilmektedir. KKB tarafından kayıt altına alınmış olan bilgiler doğrultusunda birtakım hesaplamalara tabii tutularak oluşturulan kredi notlarının sorgulanması için Findeks kredi notu sorgulama platformuna giriş yapılması yeterli olmaktadır.

Findeks’in web adresine giriş yapılmasının ardından sayfa içerisindeki kredi notu sorgulama işlemleri için gerekli yönlendirmelerin takip edilmesi gerekmektedir. İlk olarak üyelik işlemlerini tamamlaması ve T.C. kimlik numarası yardımı ile kredi notu sorgulama işlemlerini başlatması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarasının yazılmasının ardından talep edilmekte olan kişisel bilgilerin de doğru bir şekilde girilmesi ile sayfa kişinin güncel telefon numarasını talep etmektedir. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi ile telefona gelen doğrulama mesajı ile üyelik işlemleri sonlanmaktadır. Daha sonrasında T.C. kimlik numarası ve şifre yardımı ile sayfaya giriş yapılabilmekte ve findeks kredi notu sorgulama işlemi tamamlanarak kredi notu ekrana düşmektedir.