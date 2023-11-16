Fırında Dürüm Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

10 adet küçük lavaş ekmeği

2 adet küçük kü küp doğranmış tavuk göğsü

1 avuç jalapeno turşusu

1,5 s.b meksika fasülyesi

1 avuç mısır

2 ya da 3 adet domates

5 diş kişniş

Tuz

karabiber

Zeytinyağı

Sosu için gereken malzemeler:

4 y.k zeytinyağı

2 y.k un

1 y.k toz kırmızıbiber

1 y.k kuru kekik

1 t.k kimyon

1 t.k toz sarımsak

Tuz

karabiber

3 s.b su

Üstü için gereken malzemeler:

-1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

-1 avuç rendelenmiş cheddar peyniri

Hazırlanışı:

Öncelikle sosu için sos tavasına zeytinyağını ilave edin. Sonra Isınınca unu ve baharatları ilave edip kavurun. Unun kokusu çıkınca sütü ekleyin. Sos kıvam alıncaya kadar pişirip kenara alın. Sonra iç harcı için zeytinyağında tavukları soteleyin. Jalapeno, mısır ve fasulyeyi ilave edip çevirin. Tuz, karabiber ve domatesi ekleyip karıştırın. Domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin. Ateşin üzerinden alınca kişnişi ilave edin. Lavaş ekmeklerinden birini alın ve sostan içine sürün. İç harcından koyup rulo yapın ve fırın kabına alın. Tüm lavaşları bu şekilde hazırlayıp bitişik bir şekilde fırın kabına yerleştirin. Kalan sosu dürümlerin üzerine yayıp kaşar ve cheddar peynirini serpiştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dk pişirin.