Dijital müzik platformu fizy, kışlık mekân sponsorlukları kapsamında iş birliklerine devam ediyor. Erciyes DAS 3917’de yer alan Muse Contemporary’deki ‘Sense of Snow’ sergisine katılan sanatçıların, eserlerinin içerik ve hikayesini anlattığı podcast’ler sadece platformda dinlenebilecek.

Dijital müzik platformu fizy, zengin müzik içeriklerinin yanı sıra geniş podcast arşiviyle de sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Erciyes DAS 3917’de yer alan yeni nesil sanat galerisi Muse Contemporary ile özel bir iş birliği gerçekleştiren platformda, fizy’li sanatseverler Muse Contemporary’nin ‘Sense of Snow’ adlı pop-up sergisindeki sanat eserlerinin içerik ve hikayelerini podcast olarak dinleyebilecek. Bu iş birliği ile yeni sezonda fizy’li kayakseverler ve sanat tutkunları farklı bir deneyim yaşayacak.

Eserler sanatçıdan dinlenebilecek

Yapılan açıklamaya göre, platformdaki ‘Muse Contemporary - Sense Of Snow’ podcast serisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Moderatörlüğünü galerinin direktörü Taner Yılmaz’ın üstlendiği bu seride Yasemin Vardarlılar, Rahşan Düren, Alea Pınar Du Pre, Sinan Polvan, Sezin Aksoy, Canan Savaş, Kübra Doğu ile serginin küratörü ve Muse Contemporary’nin kurucusu Ayşe Pınar Akalın’ın eserleri yer alıyor.

Podcast serisi, süre kısıtı olmaksızın sadece platformda yer alacak. 30 Mart’a kadar devam edecek sergi için sanatçılarla gerçekleşen bu podcastlere, eserlerin yanında konumlandırılan QR kodla ve uygulamadan aratarak ulaşılabilecek. Böylece sergiyi ziyaret eden katılımcılar eseri incelerken aynı zamanda eser sahibinin kendi ağzından eserin detayları, nereden ilham aldığı, neyi yansıtmak istediği, sanatçıya dair bilgiler ve gelecek projelerine dair detayları dinleme fırsatı da yakalayacak.

Erciyes’in en gözde mekânı DAS 3917’de 17-18 Şubat ve 10-11 Mart tarihlerinde, fizy etkinlikleri de düzenlenecek. Özel ikramların da sunulacağı etkinliklerde, katılımcılar DJ Drumstone ve DJ Can Küçükserim’in özel olarak hazırladığı müzik listesiyle keyifli vakit geçirecek.

Platform, daha önce benzer bir podcast serisini sadece platformda olacak şekilde Contemporary İstanbul 18. edisyonu için de gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra kültür-sanat temalı birçok podcastin yer aldığı fizy’de Bibliyoterapi ve Barış Özcan ile 111 Hz serileri de öne çıkıyor.