Football Manager 2020 Sistem Gereksinimleri (Minimum).

Football Manager 2020 sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek: 2 GB

2 GB Grafik Kartı: ATI Mobility Radeon HD 3650

ATI Mobility Radeon HD 3650 İşlemci: Intel Pentium 4 2.40GHz

Intel Pentium 4 2.40GHz Football Manager 2020 Dosya Boyutu: 7 GB

7 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8 / 8.1, 10 (Güncelleme 1803 / Nisan 2018 veya üzeri) – 64-bit

Football Manager 2020 sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650

NVIDIA GeForce GTX 650 Football Manager 2020 CPU: Intel Core i3-2120

Intel Core i3-2120 Dosya Boyutu: 7 GB

7 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Football Manager 2020 nedir?

Futbol kulübünüzü istediğiniz şekilde yönetin. Football Manager 2020’de her karar, yeni özellikler ve daha önce hiç olmadığı gibi planlama ve ilerlemeyi ödüllendiren, yöneticilere hem kulübünüzün hem de kendi benzersiz kimliğinizi geliştirmeleri ve iyileştirmeleri için güç veren parlak oyun mekanikleriyle önemlidir.

Bilgisayarım Football Manager 2020’yi çalıştırabilir mi?

Bir Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya bir AMD Radeon HD 3650 GPU’nun Football Manager minimum bilgisayar gereksinimlerini karşılayarak, Football Manager 2020 bilgisayar deneyiminizin oyun deneyiminize zarar veren oyunu bozan takılmalar ve sistematik çökmelerden yoksun olmasını sağlayabilirsiniz. . Football Manager 2020’deki nihai Football Menejerlik deneyimine hazırlanın! Futbol menajerliği şöhret salonunda arşivlenecek şöhret ve şan için yarışırken çeşitli kurnaz ve acımasız futbol menajerlerine karşı takımlarınızı karşılaştırın. Öyleyse bir GeForce 9600M GT GPU alın, yıldız oyuncunuzu basından uzaklaştırın ve Football Manager 2020’de çalışmaya başlayın!