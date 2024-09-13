Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 17. yarışı Azerbaycan’da gerçekleştirilecek. Azerbaycan Grand Prix’si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti’nde 51 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 15.00’de, yarış ise 15 Eylül Pazar günü TSİ 14.00’de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2019 yılında 1:43.009 derecesiyle Monakolu pilot Charles Leclerc gerçekleştirdi.

Azerbaycan Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 303 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 241 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 217 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 197 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 184 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 446 puan

2 - McLaren: 438 puan

3 - Ferrari: 407 puan

4 - Mercedes: 292 puan

5 - Aston Martin: 74 puan