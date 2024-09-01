Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin daha iyi bir yaşamın olanaklarına odaklanacağı Forum Muratpaşa, ‘eğitim’ gündemiyle başlıyor.ANTALYA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Prof.Dr. Erhan Erkut ve Prof.Dr. Rıfat Okçabol’un konuşmacı olacağı forum 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa’nın bugün dünyanın, Türkiye’nin ve şehirlerin yaşadığı sorunlara odaklanan ve insanlar için daha iyi bir yaşamın olanaklarını değerlendiren bir buluşma olduğunu söyledi. Uysal, gıda krizinden iklim değişikliğine, göç ve mülteci sorunundan yoksulluğa tüm sorun alanlarında yıl boyu devam edecek buluşmanın nihai amacının uzlaşıyı ortaya çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Forum Muratpaşa’nın birbirini anlamaya çalışan ve ortak aklı arayan herkes için atılmış bir adım olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa,sorunlara çözüm arayışının da adresi olacak” dedi. Uysal, Forum Murutpaşa’nın 18 Eylül’de “Türkiye’de eğitim çıkmazı” başlığında gerçekleşeceğini söyledi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak forumun moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Meliha Okur yapacak. Forumda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Prof. Dr. Recep Erhan Erkut ve Prof. Dr. Rıfat Okçabol konuşmacı olarak yer alacak.

Forum Muratpaşa’nın ekim ayı gündemi ise göç olacak. Kasımda Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği başlığıyla üçüncüsü düzenlenecek forumun aralık gündeminde ise Çevresel Sorunlar, İklim Değişikliği ve Su olacak.