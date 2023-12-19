Olay, Pozantı’da meydana geldi. Fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı’na giderek doğal güzellikleri görüntüledi. Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de selfie yapmak istedi. Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla ’tamam’ işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı. Kadın can acısıyla kendini kenara atarken selfie yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Koluna tren çarpan kadın, kontrol için hastaneye götürüldü.