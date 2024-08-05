Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 4 otomobile çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sahil Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Z.A. idaresindeki 41 UF 395 plakalı Ford marka kamyon önce kaldırıma çıkıp yön tabelasını devirdi, daha sonra karşı şeritte duran 4 otomobile çarptı. Ardından kamyon ağaca çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerde kimsenin bulunmaması ise yüreklere su serpti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, freni boşalan kamyonun otomobillerin üzerine çıktığı, ardından da ağaca çarparak durabildiği görüldü. Aynı zamanda görüntüde, kırmızı otomobilden inen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtuldukları ve panikle koştukları anlar da yer aldı.