Fujitsu Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 1935

Başkan: Kuniaki Nozoe

Kuruluş Yeri: Japonya

Merkezi: Tokyo

Alan: Donanım – Yazılım

Ürün: Elektronik cihazlar, Yazılım, Bilgisayar ve iletişim ürünleri

Resmi Web Sitesi: http://www.fujitsu.com/global//

Çalışan Sayısı: Yaklaşık 159.000

Fujitsu Hakkında Bilgi

Fujitsu, çok çeşitli teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunan, lider Japon bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) şirketidir. Yaklaşık 159.000 Fujitsu çalışanı ile yoluna başarılı adımlarla devam eden bu şirket, diğer teknoloji şirketlerinden geride kalmayıp üst sıralarda yer almayı başarmıştır. Fujitsu, Türkiye’de; 100 çalışanı ve bilişim alanındaki uzmanlığı sayesinde iş ortakları ile birlikte müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun uçtan uca IT ürün ve çözümleri sunmaktadır. Fujitsu kendi kazancından çok müşterisinin yüzünü güldürmeyi hedefleyen, insan odaklı çalışan bir şirkettir. Müşterilerinden genellikle olumlu yorum almakta ve onlara başarılı ürünler üretip pazarlamaktadır. Bilgisayar üretimini Siemens ile ortaklaşa yapan Fujitsu aynı zamanda cep telefonları da üretir. Yukarıda görmüş olduğunuz resimde üretilen 360 derece katlanır bilgisayar (tablet – bilgisayar) sayesinde teknolojiye bambaşka boyutlar getiren Fujitsuyu tavsiye eden kullanıcı sayısı oldukça fazla.

Fujitsu Tarihçesi

1935 yılında Fujitsu Limited, bir telekomünikasyon ekipman şirketi olarak Fuji Tsushinki Manufacturing Corporation adı altında Tokyo’da kuruldu. Fuji Electric Company’nin iletişim bölümünden ayrılarak kurulmuş olan Fujitsu Limited, German Siemens Corporation’ın da yatırım ortağıydı. Fujitsu ismi de buradan gelmiştir: Fu-ji-tsu Fuji Electric, Jimenzu (Japonca’da Siemens) ve Japonca’da iletişim anlamına gelen Tsushin kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

1972 yılında Fujitsu, o dönemde ABD piyasasında kilit bir rol oynayan Amdahl Corporation ile birlikte gelişmeye başladı.

1978’de Avrupa’ya Fujitsu ana sistemleri pazarlamak amacıyla Fujitsu ile Siemens arasında resmi bir iş ortaklığı başlatıldı.

1987 yılında Avrupa’nın en modern BT fabrikası olan Augsburg tesisleri açıldı. Bu üretim tesisi Fujitsu Technology Solutions ve Fujitsu Group’un araştırma, üretim ve geliştirme alanlarında ana tesisi olma özelliğini hala korumaktadır.

Kurulduğu günden bugüne başarı gösteren Fujitsu, Günümüzde hala çok tercih edilen bir marka…

Fujitsu Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

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