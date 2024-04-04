’Sporda Kariyer ve Başarı’ konulu söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 70’inci konuşmacısı olan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, üzerinde çalıştıkları Futbol Gelişim Projesi’ne ilişkin detayları paylaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 70’inci konuşmacısı ’Sporda Kariyer ve Başarı’ konulu söyleşiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Esra Atış’ın üstlendiği söyleşide; sporun toplumsal sorumluluk alanı ve toplum üzerindeki etkileri, disiplin, kararlılık, motivasyon, liderlik gibi özelliklerin spor perspektifiyle değerlendirilmesi ve Oğuz Çetin’in spor kariyeri boyunca edindiği deneyimler konuşuldu.

“Başarı büyük fedakarlıklar gerektirir”

Kişisel gelişimin en önemli parçasının kararlılık olduğunun altını çizen TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, “Öz saygısı çok yüksek bir çocuk olarak yetiştim. 60 yıllık hayatımda öz saygım, öz disiplinim, gelişime açık olmam, hedef belirliyor olabilmem bunun yanında öz eleştiri yapabilmem başarılı olmamı sağladı. Beni ben yapan özelliklerimden biri de duygusal olgunluğa ulaşmam ve öfke kontrolü yapabilmem. Çünkü sporda başarı olduğu gibi başarısızlıkta var. Bunun bilincinde olmak gerekir. Doğru hedefleri belirleyip kararlı bir şekilde kendini bu hedeflere adamışsan, bu disiplinlerden uzaklaşamazsın ve bu senin yaşam tarzın haline gelir. Başarı büyük fedakarlıklar gerektirir” dedi.

“Tecrübeli kişilerden faydalanmak gerekiyor”

Kendini sürekli geliştirmenin ve bilgiye açık olmanın gerekliliğinden bahseden Çetin, “Tecrübeli kişilerden faydalanmak gerekiyor. Her türlü bilgiye açık olmalı ve bulunduğun konumda kendini en iyi şekilde geliştirmelisin. Aynı zamanda güncel kalabilmek, dünyayı takip edebilmek, o bilgilerle kendini geliştirebilmek ve bunları karşı tarafa en iyi şekilde aktarabilmek çok önemli. Kendini geliştirmek isteyen insan, meraklı ve her türlü bilgiyi alma çabası içinde olur. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir Futbol Gelişim Projesi bulunuyor. Bu projenin futbol kültürüne pozitif anlamda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Futbolumuzda yaşanan sorunların çözümü için de fayda üreteceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“81 ilde futbol okulları kurulması hedefleniyor”

100 bin çocuğu futbolla buluşturma hedefiyle başlanan Futbol Gelişim Projesi hakkında bilgi veren Çetin, “Bu projeyi SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Serdar ile birlikte yürütüyoruz. 4 yıllık stratejisi olan bir proje ve bu yılların sonunda 81 ilde futbol okulları kurulması hedefleniyor. Bu projenin ilk adımını 16 il bazında başlattık. Projenin başarılı olabilmesi için üniversitelerden de destek aldık. Üniversitelerde futbol uzmanlığı okuyan son sınıf öğrencileri ile iş birliği yaptık. Projeye başlarken pilot il olarak Sakarya’yı seçtik. Bu benim için önemli bir ayrıntı. Sakarya ilinden projeye çok büyük destek aldık. Bunun için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a çok teşekkür ediyorum. İlkokullarda ve ortaokullarda çocuklarımız için futbol kültürü oluşturmak, futbol sevgisini artırmak, bunun yanında temel hareket becerilerinin gelişmesi, koordinasyonların gelişmesi ve sosyalleşmenin sağlanması açısından katılımcılığı da artıracak önemli bir proje yürütüyoruz” şeklinde konuştu.