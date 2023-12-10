Maçın orta hakemine kızan Tarsus İY Kulüp Başkanı Cem Kavalcı dakikalar 90'ı gösterdiğinde şeref trübününden ayaklanarak, devam eden maçı durdurdu. Oyuncularını yanına çağıran Başkan Kavalcı, sahayı terk etmelerini istedi. Futbolcular Başkan Kavalcı'yı ikna edemeyince maç bir türlü devam etmedi.

Sahada ne olduğunu anlamaya çalışan futbolcular topu oyuna dahil etmezken, Kafkasspor'lu futbolcularda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaklaşık 5 dakika duran oyun sonrası, maçın orta hakemi Emre Can Furuncu maçın bitiş düdüğünü çaldı.

Gösterilen 5 dakika uzatma da sahada oyun oynanmasına izin verilmedi. Maçın hakemide ekstra maçı oynatmadı.

Gözlemci raporları doğrultusunda Tarsus İY Başkanı ve kulübe ağır bir ceza gelebileceği konuşuluyor.

BAŞKAN KAVALCI TAÇ KULLANMALARINA İZİN VERMEDİ!

Kafkasspor'un oyuncusu tarafından maçın 89. dakikalarında yapılan taca tepki gösteren Kavalcı, tacı kullanmamalarını söyleyerek bütün oyuncuları yanına çağırdı. Bunun üzerinde Kavalcı'yı, tribünde bulunan vatandaşlar ve oyuncular tepki göstererek protesto etti. Kavalcı'nın ısrarları üzerine hakem, 8 dakika boyunca oynanmayan maça devam etmedi ve maç sona erdi.