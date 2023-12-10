Hakemler: Safa Yılmaz, Sinan Bilen, Mücahid Adem Çelebi
Stad: İnegöl ilçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ethem Balcı(DK 65 Furkan Özyapı), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Emre Toptan(DK 85 Erkan Arda Çağdaş), Okan Deniz(DK 75 Nurettin Korkmaz)
Isparta 32 spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı(DK 75 Ayberk Kaygısız), Cem Özdemir(Dk 82 Emrecan Atila), Alim Harlak, Osman Torun(Dk 82 Muhammet Haşim Çoban), Muhlis İstemi(Dk 76 Cemal Kızılateş), Furkan Uludaş
Sarı kartlar: Eren Aydın(İnegölspor) Caner Koca, Emrecan Atila(Isparta)
Goller: Mete Sevinç, Emre Toptan(İnegölspor)Mehmet Küçükdurmuş(Isparta)
Maçtan önemli dakikalar
22'nci dakikada gelişen Isparta atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
36'ncı dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Orhan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Mete'nin vuruşu ağlarla buluştu.1-1
68'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90+6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Serhat'ın ceza sahasına attığı topla buluşan Arda'nın vuruşu ağlarla buluştu.3-1