İnegöl Kafkasspor tesislerinde gerçekleşen imza töreninde 22 yaşında ki genç stoperle sözleşme imzalandı.

Yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aydın genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Aydın açıklamasında , "Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Adana Demirspor U19, Orduspor 1967 ve Çatalcaspor formaları giyen 22 yaşında ki Stoper Ata Öztürk ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisinden bu yıl çok şey bekliyoruz. Kafkasspor'da göstereceği performansla çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ata Öztürk kendisine güvenen kulüp başkan ve yöneticilere teşekkür ederek, " Takım arkadaşlarımla buluşacağım ilk günü heyecanla bekliyorum. Birlikte büyük başarılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Bana inananları mahçup etmeyeceğim" diye konuştu.