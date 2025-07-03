Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için resmi girişimlere başladı. Kulüp, 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun transferi için Inter ile temasa geçti ve şartlarını öğrenmeye çalıştı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray yönetiminin 20 milyon euroya kadar bir bütçe ayırmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak Inter’in Hakan için beklentisinin bu rakamın oldukça üzerinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yine de İtalyan kulübünün iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol atıp 8 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. 3.081 dakika sahada kalan milli futbolcu, Inter kariyerinde şimdiye kadar 1 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Dört sezondur Inter forması giyen Hakan’ın Galatasaray’a olası transferi, camiada büyük yankı uyandırmaya aday görünüyor.