Bakırköy’de yaşadığı bir trafik kazasının ardından darp edilen futbolcu Emrecan Uzunhan’ın davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan Uzunhan, “Üstüme doğru koşarak gelmeye başladı. Ben vücudu ile para kazanan bir insanım. İnanılmaz korktum. Daha önce hiç kavga da etmedim. Bacağımı kavradı, havaya kaldırdı yere vurmak için. Sonra pat diye bir ses geldi. Ben bağırdım arka adalem koptu diye” dedi. Sanık Dağ ise “Sigorta şirketi beni yüzde yüz haklı bulmuştur. Onun sigortasından benim aracımın masrafı karşılandı, yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.

Bakırköy’de 22 Temmuz 2023’te meydana gelen olayda futbolcu Emrecan Uzunhan geçirdiği bir trafik kazasının ardından darp edilmişti. Uzunhan’ı darp ettiği iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen Yavuz Dağ’ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Emrecan Uzunhan ile tutuksuz sanık Yavuz Dağ hazır bulundu.

“İlk defa trafik kazasına karıştım”

Duruşmada beyanı sorulan Emrecan Uzunhan, “Ben 22 Temmuz günü Bakırköy yönünden Yeşilköy yönüne doğru kendi aracımla sol şeritten yeterli takip mesafesinde gidiyordum. Zaten aracımda çarpışma önleyici sistemler bulunduğu için önümdeki araba ani bir fren yapınca aracım da benden önce frene bastı. En önde başka bir araç vardı. Arkada sanığın kullandığı araç vardı. Benim aracım sanığın aracına dokundu. Sanığın aracı öndeki araca çarptı. Sanığa ait aracın kaputu hasar görmüştü. Kaza sonrası aracımdan inerek sanığın yanına geçmiş olsun demek için gittim. ‘Cana gelmedi geçmiş olsun mala geldi’ dedim. Böyle bir cümleden sonra ılıman bir tavır sergileyeceğine ‘senin yüzünden oldu, sen çarptın bana, sen karşılayacaksın’ dedi. Ben ne olduğunu anlamadım. İlk defa trafik kazasına karıştım” dedi.

“Bana söylediği şeyler bir insanın sineye çekebileceği şeyler değil, buna rağmen tepki vermedim”

Uzunhan beyanının devamında “Ekipler gelince ‘maddi hasarlı bir kaza olduğu için trafiği tıkamamanız gerekiyor’ dedi. 200 metre ilerdeki benzinliğe gitmemiz gerektiğini söylediler. Her üçümüz de oraya gittik. Kazadan dolayı herhangi bir yaralanmam olmadı. Gerekli tutanakların fotokopisini çektirmek için Ferdi Bey içeri gitti. Herkes kendi görüşlerini tutanağa yazdı. Sanık ‘sen bana çarptın ben de öndeki araca çarptım’ şeklinde yazmamı istedi. Kazada benim kusurum olmadığı şeklinde beyan geçtim. Sonrasında kalemi elimden çekip aldı bir kere. Kız arkadaşım yanımdaydı. Bana ‘ya infazım olmasaydı seni delik deşik ederdim’ dedi. Ben de ‘benimle muhatap olmayın beyefendi’ dedim. Bana ‘ben senin bana o üstten bakan tavırlarını biliyorum o çocuğu’ dedi. Benim kesinlikle ona yönelik hakaret ve argo söylemim olmadı. Bana söylediği şeyler herhangi bir insanın sineye çekebileceği şeyler değil. Buna rağmen kendisine tepki vermedim” ifadelerini kullandı.

“Ben vücudu ile para kazanan bir insanım, inanılmaz korktum”

Uzunhan kız arkadaşını korumak için araca binmesini söylediğini ifade ederek, “Tam o esnada üstüme doğru koşarak gelmeye başladı. Elinde bir cisim de vardı. Ben vücudu ile para kazanan bir insanım. İnanılmaz korktum. Ben hayatımda daha önce hiç kavga da etmedim. Geri geri gittim. Çok ürktüm orada. O ilk fiziksel teması gerçekleştirdi. Sonra ben kendisini elimle savurmaya çalıştım. Benim bacağımı kavradı havaya kaldırdı yere vurmak için. Sonra pat diye bir ses geldi. Ben bağırdım arka adalem koptu diye. 3 kas grubum koptu. Ben yere düştüm bağırdım. Sonra olay yerinden kaçtılar. Bu olay nedeniyle ameliyat oldum. Bütün maç başı ücretlerimi, kazanacağım primleri bu yaralanma nedeniyle alamadım. Tedavi masraflarımı kulübüm karşıladı. Ancak spor dışında bir yaralanma olduğu için kulübün benden karşılanması yönünde sanırım bir talebi olacak” beyanında bulundu.

Müşteki Uzunhan’ın kız arkadaşı tanık Canan Korkmaz ise “Sanık, Emrecan’a ‘seni burada öldürürüm’ dedi. Sanık ayrıca sinkaflı sözler de söyledi. Sanık daha sonra koşarak geldi, elinde bir şey var gibiydi. Emre’yi yere vurdu. Yerde bir arbede yaşandı. Emre’nin bu olay öncesinde sakatlığı yoktur” dedi.

“Sigorta şirketi beni yüzde yüz haklı bulmuştur”

Sanık Yavuz Dağ ise, “Sigorta şirketi beni yüzde yüz haklı bulmuştur. Onun sigortasından benim aracımın masrafı karşılandı. Baştan zaten yalan söylüyor. Kendisi bana arkadan çarpmıştır. Kamera görüntülerine bakabilirsiniz. Yere düşünce bana yumruk sallıyor. Aramızdaki kavga öncesinde kendisinin bacağını tuttuğu görünler de mevcuttur. Küfür ve hakaret ettiğim iddiası da yalandır” dedi. Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 22 Temmuz 2023’te Bakırköy’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü sanık Yavuz Dağ ile müşteki Emrecan Uzunhan arasında trafikte meydana gelen bir tartışma sırasında tarafların hasar tespiti yapmak için bir benzin istasyonuna gittikleri ve sanığın müştekiye hitaben ‘y... y... gülme, kibirli birisin, infazım olmasa seni burada delik deşik ederdim’ dediği belirtildi. Sanığın ardından müştekiyi tutarak yere çarptığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde eylemde bulunduğu aktarıldı. Sanık Yavuz Dağ’ın ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.