Yuvacıkspor Başkanı Fatih Kurtoğlu, eşinin ve kız kardeşinin bileziklerini satarak, futbolcularının maaşlarını ödedi. Vefakar başkan Kurtoğlu, renkleri için ter döktüğü ve 16 yıl boyunca teknik direktörlük yaptığı kulübü için motosikletini de satışa çıkardı.

Kocaeli Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta bulunan ve 22 karşılaşmada 19 puan toplayarak 11. sırada yer alan Yuvacıkspor zor günler geçiriyor. Kulübün 16 yıllık teknik direktörü ve başkanı Fatih Kurtoğlu, ekonomik yetersizlikler sebebiyle sezon başında takımın lige katılım hakkını satma kararı aldı. Kocaelispor yönetiminden gelen pilot takım teklifiyle Başkan Kurtoğlu bu kararından vazgeçti. Pilot takım olduktan sonra verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle daha da zor günler yaşadıklarını söyleyen Başkan Kurtoğlu, eşinin ve kız kardeşinin 350 bin TL değerindeki bileziklerini satarak, futbolcuların maaşlarını ödedi. Başkan Kurtoğlu şimdilerde ’Tek mal varlığım’ dediği motosikletini de satışa çıkardı.

Amatörden, Süper Lig’e yükselen kariyer

Futbol geçmişi ve teknik direktörlük sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yuvacıkspor Başkanı Fatih Kurtoğlu, "Futbola Yuvacıkspor’da başladım. Birkaç sene oynadıktan sonra çok genç yaşta Kocaelispor’a transfer edildim ve 1 yıl sonra profesyonel oldum. Sırayla 3. Lig’de Petkimspor kiralık, 1. Lig’de Edirnespor, Kocaelispor, Samsunspor’da oynadım. Süper Lig’e transfer oldum. 24 yaşında Kasımpaşa’da oynadım, ardından futbolu bıraktım. Sakatlık sebebiyle değil, içerdeki insani yapıdan hoşnut olmadığım için bıraktım. O dönem herkes beni çok eleştirdi. Parlak kariyerim ve şahane geleceğim olabilirdi ama hiç pişman olmadım. Beklemediğim bir anda anda Yuvacıkspor’un teknik direktörü oldum. 16 yıldır aralıksız Yuvacıkspor’u çalıştırdım" dedi.

"30’a yakın gencin ahı senin üzerinedir"

Ekonomik açıdan zor günler geçirdiklerini söyleyen Fatih Kurtoğlu, "Bu sene lige kimsenin destek olmaması sebebiyle katılmıyorduk. Yönetimimiz ligi bu şekilde sürdürmemizin imkanı olmadığını belirtti. Lige katılım hakkını da satmaya karar verdi. Bende başka takımlarla görüşmeye başladım. Kocaelispor Yöneticisi Rafet Kırgız aradı ’Yuvacıkspor lige katılmayacakmış. bunun olmasını istemiyoruz. Sizi pilot takımı yapmak istiyoruz’ dedi. Ben de ’Lige katılmama kararı aldık. 4 milyona da lige katılım hakkını satmak üzereyiz’ dedim. ’Oyuncu ve maddi destek vereceğiz, sen bu kulübü 3. Lig’e çıkarıyordun. Senden başkasını da başında düşünmüyoruz’ dedi. Ondan sonra bütün sıkıntılar başladı. Sanki biz ’Pilot takım yapın’ teklifi yapmışız gibi hareket edildi. 8-10 milyonlar konuşulurken rahmetli Kocaelispor Yöneticisi Ekrem Can’ın da şahit olduğu ortamda Kocaelispor Başkanı Engin Engin Koyun, 4 milyon vereceğini, kulübün çıkması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ne oyuncu verildi, ne destek verildi. Bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. En üzüldüğümüz nokta sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi söylediler. 3-4 hafta sonra da Ekrem kardeşimiz vefat etti. Bu süreçte biz öyle bir yalnız bırakıldık ki... Bunu ajite etmek için söylemiyorum. Engin Koyun’a, ’Buradaki 30’a yakın gencin ahı senin üzerinedir’ dedim. Bana inanmadı. Şimdi düştüğü durumu görüyoruz. Asla sevindiğimden söylemiyorum. Buradan sesleniyorum, o sözler tutulmadığı sürece insanları bir şekilde gelip bulacaktır" diye konuştu.

"İki kez eşimin bileziklerini bozup kulübe verdim"

Türkiye’de futbolu iş insanlarının değil, profesyonellerin yönetmesi gerektiğinin altını çizen Başkanı Kurtoğlu, sözlerine şöyle noktaladı:

"Burada 30 çocuğa her gün bir şeyler anlatmak zorunda kaldım. Maddi ve manevi neyim varsa bu kulübe verdim. İki kez eşimin bileziklerini bozup kulübe verdim. Bunu eşimden izin alarak yaptım. Eşim de sağ olsun hiç ikiletmedi. Eşim bize birçok insandan daha fazla sahip çıktı. Altınları geri vermeseydim de sorun olmazdı fakat bir şekilde yerine koydum. Bu sene de kız kardeşimden 1-2 aylığına bileziklerini borç aldım. Zaman geçtiği için de epey farkıyla geri ödemek zorunda kaldım. Herkesin canı sağ olsun. Yuvacıkspor büyük bir çınar ve bu çınarın altında da herkese yer var. Motosikletimi de en yüksek fiyatı verene satacağım. Geliri kulübün direkt hesabına yatırılacak. Bu kulübü ayakta tutmamız için destek vermek isteyenlere motosikletimizi satışa sunduk."

Berat Aydın: "Çocuğunun rızkını kulübe getiriyor"

Başkanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Yuvacıkspor Takım Kaptanı Berat Aydın ise, "Hocamız maddi ve manevi olarak bize ve kulübümüze çok destek veriyor. Ailesinin, eşinin ve çocuğunun rızkını kulübe getiriyor. Birçok futbolcunun maaşını kendi cebinden ödedi. Çok sıkıntılı süreç geçiriyoruz ama hocamız da bizi bırakmadı, elinden geleni yapıyor. Kulüp çekilme noktasına bile gelmişti. Biz ne olursa olsun yanında olduk. Her sıkıntıda yanındaydık. Bu sezonu öyle böyle bitireceğiz, sonra hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.