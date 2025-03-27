da değişiklik yapıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk tarafından satın alınan Belediye Derincespor, 2 Nisan’da Ankara Demirspor’u konuk edecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 24. hafta karşılaşması, Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak. Bucaspor 1928 maçını zemini suni çim saha olan Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynayan Belediye Derincespor, teknik ekibin talebiyle sezonun kalan iç saha maçlarını Derince’de oynama kararı aldı.

Teknik ekibin talebiyle kararı değiştirdiler

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Nuri Çolak, kulübün yeni sahibine futbolcuların Bucaspor 1928 müsabakasını oynadıkları Gebze’deki sahanın sentetik zemininden rahatsız olduğunu, doğal çimde oynamaya alışkın olduklarını iletti. Takımın kalabalık taraftar önünde oynaması, motivasyonlarının yükselmesi ve kaynaştırmak için daha önce maçların Gebze’de oynamasını sağlayan Başkan Yusuf Öztürk, teknik heyetin kararını yerinde bularak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Düşme hattından uzaklaşabilmek için kritik maçlara çıkacak olan Belediye Derincespor’un sahadaki performansının düşmemesi için resmi talepte bulunan Öztürk’e, federasyondan da olumlu yanıt geldi. Federasyon, Ankara Demirspor mücadelesinin Derince’de oynanacağını fikstürde güncelleyerek ilan etti.

İç sahada 3 maçları kaldı

Belediye Derincespor, Ankara Demirspor karşılaşmasının ardından 30. haftada 6 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Beyoğlu Yeni Çarşı SF’yi, 33. haftada 27 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Giresunspor’u ağırlayarak iç saha maçlarını tamamlayacak. Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, "Hocamızın talebiyle maçlarımızı Derince’ye aldık. Gebze’de oynadıkları maçta zemin nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Kalan 3 maçımızı da riske etmek istemiyoruz. Bu nedenle TFF’ye talebimizi yaptık ve olumlu yanıt aldık. Gebze’deki stadyum için eksikleri de tamamladık, o konuda sıkıntı kalmadı ancak takımımız sentetik sahaya alışkın değil. Derdimiz; Gebze’deki taraftar grubumuzla kaynaştırmaktı. Ancak zemin sorun olunca değişiklik yapma ihtiyacı duyduk. Ligde kalmamız matematiksel olarak son maça kalmadan kesinleşirse son iç saha maçımızı Gebze’de taraftarımız önünde oynamayı da istiyoruz" dedi.