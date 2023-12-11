Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında stadyumda şok bir olaya imza attı. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleşen şiddet olayında, Başkan Koca'nın Meler'e yumruk atması büyük yankı uyandırdı. Hakem Meler'in yere düşmesi üzerine, bir kişinin gelip tekme attığı da kameralara yansıdı.

Olayın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kısa bir açıklama yaparak "Çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Bu skandal olayın futbol camiasında büyük infiale yol açmasıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) acil bir toplanma kararı alarak durumu değerlendirecek. Edinilen bilgilere göre de hakemler, bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.