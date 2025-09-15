Bursalı ressam Hasan Mirza’nın "Fütursuz Denemeler" adlı solo sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde kapılarını açtı. Serginin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sanatçı Hasan Mirza ve çok sayıda sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında bugüne kadar önemli projelere imza attığını vurguladı. Sanatın toplumun gelişiminde büyük rol oynadığını belirten Erman, belediyenin kentteki sanatçılarla iş birliğine devam edeceğini söyledi. Erman, "Sanatçıların değerli eserlerini gün ışığına çıkarmak ve uluslararası platformlara taşımak bizim temel prensibimiz haline geldi. Kendi kentimizin sanatçılarını yetiştirip ülkemize kazandırmak en büyük hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hasan Mirza ise Nilüfer Belediyesi’nin ayrı bir yeri ve prestiji olan bir kurum olduğunu vurgulayarak, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Fütursuz Denemeler" isimli sergi açıldı. Doğa ile insan arasına örülen sınırları kaldıran Hasan Mirza, tablolarında kentin belleksizleşmesine karşı bir duruş sergiliyor. Mirza, manzara gibi görünen eserlerde, unutulmuş doğanın izlerini, yıkılmış kentlerin gölgelerini ve bedenin kırılganlığını gözler önüne seriyor. Hasan Mirza’nın "Fütursuz Denemeler" isimli sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde 9 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.