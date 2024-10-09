Cumhuriyet’in ilanından sonra 1934 yılında başlatılan petrol arama ve keşif faaliyetleri sonucunda, 1955 yılı itibarıyla Türkiye genelinde yalnızca 95 kuyu açılmış ve petrol üretim süreçleri başlamıştı. 1954’te TPAO’nun kurulmasıyla birlikte, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ulusal petrol şirketi aracılığıyla da hidrokarbon alanında çalışmalar yürütülmeye başlandı. 1954-2004 döneminde gerçekleştirilen 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalar sonucunda toplamda 3 bin 140 kuyu açıldı ve bunlardan 1.344’ünde üretim gerçekleştirildi.

1954-2004 yılları arasında Türkiye’de günlük 29 bin varil petrol üretilirken, 2024 yılında yalnızca Gabar Dağı’nda 47 kuyudan 47 bin 58 varil günlük petrol üretimi yapılmaktadır. Türkiye genelindeki 110 bin varil günlük petrol üretiminin yüzde 5’i Gabar Dağı’ndan karşılanıyor; bu durum, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlarken yeni istihdam olanaklarının yaratılması da hedefleniyor.

Gabar Dağında keşfi yapılan petrol Türkiye’nin stratejisini değiştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya temsilcileri ile bir araya geldiği programda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Somali görevi, Karadeniz gazı ve Gabar petrolündeki son durum başta olmak üzere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, “Türkiye’nin 2016 yılında günlük petrol üretimi sadece 49 bin varildi. Bugün bu rakam 110 bin varillere gelmiş durumda. Türkiye mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Irak’ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak istiyoruz. Kuzey Irak’ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra’da daha aktif olmak istiyoruz. Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Farklı coğrafyalarda arayışımız devam ediyor. Somali denizindeki arama bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Kendi gemilerimizle operatör olarak arama yapabilir bir ülke haline geldik. Çok kısa bir süre içerisinde 2016’dan bugüne kadar Türkiye stratejisini değiştirdi" ifadelerini kullandı.