Trendyol Süper Lig’in 22. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 90), Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Ndombele dk. 64), Tete (Mauro Icardi dk. 46), Dries Mertens (Eyüp Aydın dk. 82), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Halil Dervişoğlu dk. 81)
Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Vefa Temel dk. 80), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Rroca dk. 80), Vorobjovas, Loshaj (Traore dk. 87), Ndao (Mamadou dk. 66), Emir Kaan Gültekin (Jackson dk. 87)
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Kubilay Köylü, Racine Coly, Özcan Şahan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 36 pen. ve dk. 79), Mauro Icardi (dk. 90+2 pen.) (Galatasaray), Sambissa (dk. 28) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Mamadou (dk. 89) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Galatasaray), Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Alp Arda (İstanbulspor)