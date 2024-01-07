Galatasaray, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de evindeki yenilmezlik serisini 26’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybeden Cimbom, bu maçın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 9 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.