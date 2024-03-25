Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı’nı Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Galatasaray’ın partneri ve dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray’ı Florya’da yalnız bırakmadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde önce futbolcularla bir araya gelerek tek tek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatını yakalayan taraftarlar, ardından antrenmanı hep birlikte seyretti. Başta Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcuların misafirperverlikleri ve güler yüzleri ile karşılanan Galatasaraylı taraftarlar, antrenman boyunca şampiyonluk tezahüratları söyledi. Antrenmanın ardından taraftarlar Okan Buruk ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ’Taraftar-Futbolcu Omuz Omuza’ mesajını verdi.