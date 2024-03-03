Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.