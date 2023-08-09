Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı Tete, sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti. 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Tete`yi sağlık kontrolünden geçirdi. Bir sorunu çıkmayan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray, Tete'yi renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.