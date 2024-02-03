Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray 5 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.