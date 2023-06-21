Galatasaray, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Taşdemir’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da mukavelesi biten sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 27 yaşındaki futbolcu için bir veda mesajı paylaştı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Emre. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadeleri kullanıldı. Emre Taşdemir ise sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Galatasaray’ın, 2018-2019 sezonunda transfer ettiği Emre Taşdemir, sarı-kırmızılılarla 37 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.