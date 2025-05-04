Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkan Özgür Özel’e tokat attı. Saldırgan gözaltına alınırken, Özgür Özel hızla bölgeden uzaklaştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'e saldıran şahsın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ''LANETLİYORUZ''

Bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: ''DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI''

Adalet Bakanı Tunç: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: ''ŞİDDETLE KINIYORUZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yoktur. Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."