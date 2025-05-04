Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip bu derbi mücadelesiyle birlikte 361. kez rakip olacak. Geride kalan 360 müsabakada sarı-lacivertliler 135 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 128 kez galip geldi. Bu ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 499 golüne, Beşiktaş 458 golle yanıt verdi. Ligde son 5 haftaya girilirken, sarı-lacivertliler oynadığı 31 müsabakada 23 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 75 puanla 2. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 52 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Kanarya, derbiden zaferle ayrılıp şampiyonluk yarışını sürdürmek, Kartal ise 3.'lük hedefini devam ettirmek istiyor.

Ligde 138. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 137 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 43 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.



En farklı skorlar

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi. Rekabetteki en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Youssef En-Nesyri takımın en golcü ismi konumunda

Fenerbahçe oynadığı 31 maçın 28'inde gol atmayı başardı. Gol üretemediği son karşılaşma olan Samsunspor müsabakasının ardından çıktığı son 5 lig maçında rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, 3.4 gol ortalaması yakaladı. Youssef En-Nesyri 16 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alırken, Edin Dzeko 13 golle, Faslı forveti takip ediyor. Dusan Tadic, 11 gol, 11 asistle skor yükünü çeken oyuncular arasında bulunuyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde son maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Siyah-beyazlılar derbi karnesine güveniyor

Bu sezon inişli-çıkışlı performans gösteren Beşiktaş, derbilerde ise başarılı sonuçlar aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 3 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı. Kartal, sezon başında TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerken, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta rakibine boyun eğdi. Evinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmalarda ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Dış sahada son olarak Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 15 maçın 11'inde puan kaybı yaşadı.



Yasin Kol düdük çalacak

Kadıköy'de oynanacak derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.