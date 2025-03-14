Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata attı. Galatasaray maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0
67. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Morata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kenan topu oyun alanına geri çeldi.
90+1. dakikada Berkan'ın pasın ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta gitti.