Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) tarafından düzenlenen "İşte Mühendis-Endüstriyel Kariyer Fuarı 25", öğrenciler ile sektör temsilcilerini buluşturdu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu gençlere kariyer geçmişini anlattı

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı sektörlerden firmalar açtıkları tanıtım ve kariyer stantları ile öğrencilere doğrudan temas imkanı sundu. Gün boyu devam eden fuarda öğrenciler; staj, kariyer planlaması, istihdam imkanları ve sektör beklentileri hakkında firma yetkililerinden birebir bilgi aldı.

Fuar kapsamında düzenlenen kariyer ve sektör panellerinde, alanında uzman konuşmacılar öğrencilerle bir araya gelerek iş dünyasındaki güncel gelişmeleri, sektör beklentilerini ve kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini paylaştı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen panelde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve Egebant A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu konuk konuşmacı olarak yer alırken iş dünyasındaki yöneticilik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Bekki Group Beksan Genel Koordinatörü Halit Akçal’ın moderatörlüğündeki panelde; kariyer yolculuğu, liderlik, kurumsal yapı ve profesyonel hayata geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu’nun konuşması, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Panelin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından panelistlere plaket takdim edilirken, "İşte Mühendis - Endüstriyel Kariyer Fuarı 25", hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da etkinliğe katılarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut Türkan ve topluluk üyesi öğrencilerden bilgi aldı.