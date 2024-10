Galatasaraylılar Derneği Divan Başkanı Reha Bilge, Divan Başkan vekili Esat Tansev ve raportör Mehtap Karacan’ın ev sahipliğinde “Galatasaray Tarihi" başlıklı özel gündem toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaraylılar Derneği Divan Başkanı Reha Bilge, Divan Başkan vekili Esat Tansev ve raportör Mehtap Karacan’ın ev sahipliğinde, geçtiğimiz cumartesi günü “Galatasaray Tarihi" başlıklı özel gündem toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaraylılar Derneği’nde gerçekleşen toplantıya çok sayıda isim katıldı. Divan Başkanı Bilge, açılış konuşmasında bu toplantı ile Galatasaray’ın tarihini farklı açılardan ele alarak detaylı bir şekilde gündeme almayı amaçladıklarını ifade etti. Divan toplantısında, Galatasaray’ın 1481 ila 1868 yılları arasındaki köklü tarihini, Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşunu ve geçmişten bugüne Galatasaraylı kimliği konuları ayrıntılı bir biçimde tartışıldı. Reha Bilge konuşmasında, Galatasaray’ın Tarihi 1481-1868” başlıklı yeni kitabından hareketle hem Türk tarih yazıcılarının eserlerine hem de yabancı gezginlerin hatıralarına dayanan bilgilerle, Galatasaray’ın tarihî serüvenine yeni bir bakış açısı sundu.

Melih Şabanoğlu, “Bugün spor, jimnastik, futbol deyince tüm dünya aynı şeyi anlıyor. Ancak yaklaşık 150 yıl önce durum böyle değildi. Benzer şey Galatasaray Futbol Kulübü’nün kuruluşu için de büyük ölçüde geçerlidir. Galatasaray Futbol Kulübü’nün 1905 yılında ortaya çıkması bugün, zamanın ruhuna uygun bir gelişim olarak algılanır. Bu büyük ölçüde doğrudur, ancak zamanın ruhuna göre hareket etmek Galatasaray’ın ortaya çıkışındaki fevkaladeliği de örtmemelidir. Öyleyse 1905 yılına bir kez daha bakmalıyız” dedi. Prof. Dr. Ali Ergur ise, “Galatasaray Camiasının toplumsal, kültürel bir çevre olarak inşa edilmesinin temel şartı “Galatasaraylılık” kavramının bir söylem unsuruna dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Galatasaraylılık, hatta bizatihi Galatasaray kavramının kendisi, kendini o camiaya ait hissedenler nezdinde tartışılmayan bir a priori konumu işgal eder. Bununla birlikte, Galatasaraylılık, hem büyük kavramın durumunda olduğu gibi, her topluluğa, her toplumsal, ekonomik çevreye, hatta her bireye göre değişebilmektedir. Ancak bunun ötesinde, Galatasaray kavramı ve kurumsal işlevleri, kuruluştan bu yana geçen tarihî sürecin her farklı döneminde farklı anlamlar kazanmıştır. Bu durum, dönemin genel toplumsal ekonomik şartlarıyla yakından ilgilidir. Galatasaray tarihi boyunca, kavrama atfedilen özellikler değişmiştir. Diğer yandan, Galatasaray kavramı, aynı zamanda bazı değişmeyen anlamları barındırır” şeklinde konuştu.