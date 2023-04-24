Ordu’nun gururu Aybastı Galaxy Roket Takımı yüzlerce takım arasından 955 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 950 puan alarak 3. Kez TEKNOFEST finallerine adını yazdırdı.ORDU (İGFA) - Aybastı Gakaxy Roket Takımı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması finallerine bu yıl 3. Kez katılacak. Aybastı Galaxy Roket Takımı, 24-26 Nisan tarihleri arasında Hisar Atış ve Test Merkezi'nde, düzenlenecek olan final yarışmalarında, 1 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adını verdikleri ‘EREN’ isimli roket ile yarışacaklar.

BAŞKAN GÜLER EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLDU

1976 yılından başlayarak, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve TÜBİTAK’ta uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçimi, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzeme özelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Galaxy Roket takımının en büyük destekçilerinden biri oldu.

Aybastı Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Aybastı Galaxy Roket Takımı ve Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ise Başkan Güler’i ziyaret ederek, kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜLER: “DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

TEKNOFEST kapsamında yapılan roket yarışlarında 3. Kez finale kalan roket takımını tebrik eden Başkan Güler, “İlimizde keşfedilmeyi bekleyen daha çok cevherlerimiz var. Bu yüzden eğitime sonsuz destekler veriyoruz. 3. kez finale kalan öğrencilerimizle gurur duyduk. Bu büyük başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. Desteklerimiz, artarak devam edecek” dedi.

2020 YILINDA BAŞLAYAN BAŞARI SERÜVENİ

Aybastı Galaxy Roket Takımı TEKNOFEST serüvenine ilk kez 2020 yılında başladı. 2020 yılında, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Ceren Özdemir ismini verdikleri roketleriyle Türkiye genelinde 516 Takım arasından 1500 metrede finale kalan 30 takımdan biri olarak, Tuz Gölü’nde roketlerini fırlatma izni alan ve bunu başaran takım oldular.

2021 YILINDA 223 TAKIM ARASINDA İLK 8’E GİRDİLER

2021 yılında ise şehit öğretmenlere farkındalık için Aybüke öğretmenin ismini verdikleri roketleriyle, 223 Takım arasından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak finale kalan ve atış yapan 8 ekipten biri oldular.

ÜÇÜNCÜ KEZ ADLARINI FİNALE YAZDIRDILAR

Aybastı Galaxy Roket Takımı, bu yıl da yüzlerce takım arasından 955 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 950 puan alarak KTR aşamasını geçip adını finale yazdırdı. Aybastı Galaxy Roket Takı 24-26 Nisan tarihleri arasında Hisar Atış ve Test Merkezi'nde gerçekleşecek TEKNOFEST 2023 Roket Atışları finallerinde, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adını verdikleri roketleriyle yarışacaklar.