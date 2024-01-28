Bursa'da lüks otomobillerin bulunduğu galericiler sitesindeki yangın büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler milyonluk araçlara sıçramadan söndürüldü.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden yükselen alevler, kısa süre büyüdü. Alevleri gören çevredekiler, 112'yi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, çevredeki milyonluk araçlara sıçramadan söndürmeyi başardı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.