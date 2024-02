Garanti BBVA, teknolojiye yaptığı yatırımlarla geleceğin bankacılığını tasarlamak için çalışıyor. Banka son 25 yılda bu alanda toplamda 5 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdi. Garanti BBVA Teknoloji’yi kuran banka, teknolojiyi sağlıklı büyüme stratejisinin en önemli bileşeni ve hızlandırıcısı kabul ediyor.

Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü’nde bir basın buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Mühendislik ve Veri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ve Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu ev sahipliği yaparken, düzenlenen sunumun ardından katılımcılara Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü ve TIER IV sertifikasına sahip Garanti BBVA Veri Merkezi tanıtıldı.

“Teknolojiye yaptığımız yatırım 5 milyar doları aştı”

Toplantıda bakanın teknoloji vizyonu, bir kurum kültürü olarak benimseyip üzerine inşa ettiği bankacılık stratejisi ve teknolojinin bankanın büyümesindeki kilit rolünden bahseden Genel Müdür Recep Baştuğ, “Bugün bankacılık geniş kitlelere ulaştıkça, teknolojik gelişmelerle birlikte iş yapış şekillerimizde de dönüşümü zorunlu kılıyor. Biz çevikliğimiz, inovatif çalışma kültürümüz ve güçlü teknolojik alt yapımızla sektördeki dönüşüme öncülük ediyoruz. Bu yolculukla bugün ulaştığımız yetkinlik düşünülünce sektörde fark oluşturarak son 25 yılda teknolojiye yaptığımız yatırım 5 milyar doları aştı. Bu yolculukta çok önemli ekonomik değişimler yaşadık En iyi dönemde de, en zor dönemde de değişmeyen tek önceliğimiz teknolojiye yaptığımız yatırımlar oldu. En zor yıllarda bile hiç tereddüt etmeden en büyük yatırım kararları alındı, uygulandı ve banka bugünkü alt yapısını hazırladı. Birlikte büyüttüğümüz bu yatırım bizim en stratejik aktifimiz ve Türk bankacılık sektörünün en büyük teknoloji merkezi” dedi.

“Bankacılığın geleceği teknoloji”

İlker Kuruöz şöyle konuştu: “Bugün fintek ekosistemi ve fintek kurumları, son yıllarda sektörümüzde sıklıkla duyduğumuz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkmaya başlayan dinamiklerin başında geliyor. Garanti BBVA Teknoloji de, aslında finansal teknoloji üretmek üzere kurulmuş büyük bir yapı. Yaklaşık 25 yıl önce, bankacılığın geleceğinin teknolojiyle mümkün olacağını öngörerek, 1998 yılında Garanti Teknoloji’yi kurduk. Operasyonel verimliliğin rekabette büyük avantaj oluşturduğu o dönemde, merkezi operasyon alt yapılarına ve internet başta olmak üzere düşük maliyetli dağıtım kanalları oluşturmaya dönük teknolojik yatırımlara odaklandık. Bu doğrultuda aslında o dönem henüz ‘fintek’ söylemi yokken, ‘Teknoloji’ ismini resmileştirerek, Türkiye’nin en önemli ve en büyük finteklerinden birini hayata geçirmiş olduk. Bu sistem aynı zamanda 25 yıl içinde başta bünyemiz olmak üzere bütün iştiraklerimizin dönüşümünün arkasındaki itici güç oldu. Dolayısıyla sektörde, teknolojiyi yeni iş modelleri geliştirecek bir kaldıraç olarak kullanarak önemli rol üstleniyor ve bankamıza büyük katkı sağlıyor.”

“Teknoloji’de en büyük değerimiz şüphesiz ki insan”

Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu, “Bankamız ve tüm iştiraklerinin ‘teknoloji fabrikası’ olan Garanti BBVA Teknoloji, 2 bin 400 kişilik dev mühendislik kadrosuyla, bankacılığın geleceğini tasarlamak için çalışıyor. 34 yaş ortalamasındaki çalışanlarımızın yüzde 41’ini kadınlar oluşturuyor ve bu durum teknoloji sektörü özelinde bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Teknoloji’de en büyük değerimiz şüphesiz ki insan, çalışanlarımız. Sektörümüzde bir ‘Okul Şirket’ olarak sürekli devam eden farklı yetenek programları ve gelişim programlarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmak için çalışırken, iyi mühendisler yanında iyi teknoloji liderleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çalışan deneyimi yanında elbette ki odağımız müşteri deneyimi. Sektörde bu alanda öncü olarak yaklaşık 10 yıl önce kendi deneyim tasarım ekibimizi kurduk. Şu an organizasyonumuzda ekiplerimiz geliştirdiğimiz tüm ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını sürtünmesiz bir deneyimle karşılayabilmesi için uçtan uca tüm süreci ve görselleri tasarlıyor, sürekli izleyip ölçümleyerek iyileştirme süreçlerini yürütüyor. Bu stratejinin bir sonucu olarak bugün Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş uygulamalarımız en yüksek müşteri memnuniyet skorlarına ulaşmış durumda” dedi.

“En önemli gündem maddemiz yapay zeka”

Garanti BBVA Teknoloji’nin gündemindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bektaşoğlu, “Diğer taraftan önemli bir gündem maddemiz elbette ki Yapay Zekâ. Son bir buçuk yıldır ChatGPT başta olmak üzere, GenAI dediğimiz Üretken Yapay Zekâ tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Üretken yapay zekâ dokunduğu her şeye akıl katıp verimlilik sağlarken, öğrenme kapasitesi sayesinde her türlü ürün ve servisi kişiselleştirmeye de olanak sağlıyor. Bizim burada iki hedefimiz var; birincisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil şubesi olmasını, ikincisi de her bir çalışanımızın kendi kişisel asistanı olmasını hedefliyoruz. Üretken yapay zekâ ayrıca yazılım sektörüne çok büyük bir verimlilik fırsatı da getiriyor. Hem uygulamaları geliştirirken bizimle beraber kod yazıyor hem de büyük ölçekli modernizasyon projeleri için bir otomasyon fırsatı sağlıyor. Tüm bu özellikleri kullanmaya başladık, bu sayede hem akıllı asistanımız UGİ’yi daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeye çalışıyoruz hem de co-pilot kullanarak yazılım geliştirmede daha verimli olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.