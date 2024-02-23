Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediler Mahallesi Otogar Kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 11 S 5240 plakalı minibüs ile görevden dönen ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Çarpışmada işçi servisinden 5 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA