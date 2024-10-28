Garanti BBVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir filmle kutluyor.

Garanti BBVA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir filmle kutluyor. Cumhuriyetin 101. yılına ithafen, Atatürk’ün 10. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada paylaştığı “Cumhuriyet en büyük bayramdır” ifadesiyle başlayan filmde, Cumhuriyetin kültür-sanattan spora, eğitimden bilime ve günlük hayatta ülkemiz için oluşturduğu değerler aktarılıyor. Filmde coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın özgürlük, eşitlik, bilim ve gelecek için önemine vurgu yapılıyor. Film, Cumhuriyet’in 7’den 77’ye herkes için milli birlik ve beraberlik duygusunu kuvvetlendiren ülkemizin en önemli ortak değeri olduğunun altını çiziyor.