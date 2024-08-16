Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Contact Center World tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın en iyisi seçildi.

Garanti BBVA, dünyanın en saygın iletişim merkezi organizasyonlarından Contact Center World tarafından düzenlenen ‘The Global Top Ranking Performance Awards’ta ‘1000’den fazla çalışanlı En İyi İletişim Merkezi’ kategorisinde Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın en iyisi oldu. Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen ve sektörün en iyilerini belirleyen Contact Center World ödüllerinde 80 ülkeden 2 binden fazla başvuru değerlendirildi.

Ödülle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Bankamızın en yoğun iletişim kanalı olan Müşteri İletişim Merkezini yeni ürün ve hizmetlerle sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı, yenilikçi ve ilk temasta çözüm odaklı servislerimizi sürekli iyileştirirken; yeni teknolojiler ışığında servislerimize yenilerini ekliyoruz. Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim çözümlerimizle yılda 67 milyondan fazla müşterimize kesintisiz deneyim sunuyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz “Dijital Parola” ile müşterilerimizin hizmet almak istedikleri noktaya anında ve kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bu yıl da Sesli Yanıt Sistemi (IVR) geliştirmesiyle müşterimizin taleplerini daha doğru ve hızlı anlayan bir IVR yolculuğu oluşturmaya odaklanarak, yapay zeka kullanımıyla kişiselleştirilmiş, ihtiyaca yönelik ve çok daha hızlı hizmet vererek müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanacağız. Bu çalışmalarımızın uluslararası düzeydeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından ödüle layık görülmesi bizi hem çok mutlu hem de motive ediyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımın da katkısıyla tüm kanallarımızda müşteri deneyimini güçlendirmeye devam ederken ürün portföyümüzdeki değişikliklerle oluşturduğumuz katma değeri artırmayı hedefliyoruz” dedi.