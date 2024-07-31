Garanti BBVA, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı 44 milyar 589 milyon 810 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı 44 milyar 589 milyon 810 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 trilyon 617 milyar 425 milyon 188 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 981 milyar 600 milyon 187 bin TL oldu.

Yapılan açıklamaya göre; fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 70 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 14,4 büyüme ile 1 trilyon 833 milyar 789 milyon 635 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,2, özkaynak kârlılığı yüzde 34,2, aktif kârlılığı ise yüzde 3,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2024 yılının ilk yarısı, Türkiye’nin ekonomi yönetiminde sergilediği stratejilerin etkisini belirgin şekilde görmeye başladığımız bir dönem oldu. Rezerv artışları ve kurdaki öngörülebilirlik, Merkez Bankası’nın attığı isabetli adımların olumlu sonuçlarını açıkça yansıtıyor. KKM’den çıkış ve dedolarizasyon süreci, organik bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Ekonomimizdeki bu gelişmeler, yabancı derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye’nin hak ettiği yere doğru yapılan not güncellemeleriyle de teyit edildi. Bu durumun pozitif etkisini, yurtdışı borçlanma maliyetlerinde de gözlemlemeye başladık. Önümüzdeki dönemde de not güncellemelerinin devam etmesini ve böylelikle Türkiye’nin daha sağlıklı bir yabancı fonlamaya ulaşacağını öngörüyoruz.”

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurdaki öngörülebilirlik, yabancı yatırımcılardan önemli miktarda para girişine neden oldu. Ancak, şuan ki yabancı para akışı kısa vadeli nitelikte. Önümüzdeki dönemde kısa vadeli yatırımcıların yerini uzun vadeli yatırımcıların alacağı bir süreci öngörüyoruz. Bu beklentimizin gerçekleşmesindeki en önemli belirleyici faktör enflasyon olacak. Enflasyonda yılın ikinci yarısında baz etkisinin de katkısıyla düşüş trendi başlayacak. Ancak, enflasyon sarmalından kalıcı olarak çıkmamız için önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak.”

Regülasyonların getirdiği sıkılaşma adımlarının bankacılık sektörünün kârlılığını baskılamaya devam ettiğine dikkat çeken Baştuğ, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Garanti BBVA’nın bu ortamda nasıl farklılaştığını şu sözlerle açıkladı: "Banka olarak, sürdürülebilir büyümemizi mümkün kılmak için temel olarak krediye dayalı aktif büyümesi ve müşteri ilişkilerimizi derinleştirme odağımızı koruduk. Bilançoya kısa /orta vadede ciddi maliyet yükleyen irrasyonel maaş promosyonu rekabetinden ve bu yolla müşteri kazanımından uzak durduk. Operasyonel giderlerimizi kontrol altında yönettik. Her zamanki şeffaf ve ihtiyatlı anlayışımızın sonucu olan yüksek aktif kalitemiz ve temkinli provizyon politikamız, performansımızı destekleyen ana konulardan biri olmaya devam etti. Bu yaklaşımımız, sağlam bilançomuzda ve sektördeki diğer bankalardan pozitif ayrışan yüzde 34’lük özkaynak getirisinde kendini net bir şekilde gösteriyor. Her ne kadar sektörün en yüksek kâr eden bankası olsak da regülasyonların etkisiyle sektör genelindeki kârlılık oranları enflasyonun altında kalmaya devam ediyor ve bu durum, sermayelerin erimesine neden oluyor. Güçlü sermaye, bankacılık sektörünün temeli olduğundan, önümüzdeki dönem hem enflasyonun düşmesi hem de regülasyon baskısının azalması, sektörün sürdürülebilir büyümesi için önem arz edecektir.”

Sendikasyon kredisinin bir kez daha sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı şekilde yenilendiğini belirten Baştuğ, sözlerine şöyle devam etti: "EMEA Finance Başarı Ödülleri” kapsamında sendikasyon kredimiz ’Finansal Kurumlar Arasındaki En İyi Sendikasyon Kredisi’ ödülüne layık görüldü. Ayrıca, finansman sağladığımız ve aracılık hizmeti verdiğimiz projeler de ödüller kazandı. Bu ödüller, ülkemizin önemli projelerinin uluslararası arenada tanınırlığını ve belirli kriterlere uygunluğunu vurguladığı için bizim için çok değerli. Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin önde gelen yatırımlarına en sağlıklı şartlarda finansman sağlamaya, kurumların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Garanti BBVA’nın sağlıklı büyüme stratejisinde teknolojinin en önemli hızlandırıcı olduğunu ifade eden Recep Baştuğ görüşlerini şu şekilde tamamladı: “Teknolojiyi her zaman müşterilerimizin faydasına hizmet edecek şekilde kullanmak, ana önceliğimiz. Dijital dönüşüm, bize müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştıran, günlük ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam tarzlarına göre önerileri kişiselleştirebilen, finansal hizmetlerden daha ötesini sunan bir dünyanın kapısını açıyor. Biz de bu doğrultuda, üretken yapay zekayı iş süreçlerimizde ve müşterilerimize değer oluşturacak yönde kullanmaya, sektörde öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.”