AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte Yıldırım Gazetesini ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uzun süredir merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’ın, “Gastro İnegöl Restoranlarının yenilerinin açılması noktasında ciddi bir talep var. Bu konuda bir tasarrufunuz olacak mı?” sorusuna yanıt veren Başkan Taban, “İnegöl’ümüzün zengin bir mutfak kültürü var. Asırlardır sofraları süsleyen lezzetli yemek çeşitleri var. Bizler bu kültürün tanıtılması amacıyla Gastro İnegöl projesini hayata geçirdik. Bu bağlamda Gastro İnegöl Restoranını açtık. Öylesine büyük bir ilgi ile karşılaşınca açıkçası bizlerde şaşırdık. Halkımızın Gastro İnegöl’e sahip çıkması bizi çok mutlu etti. Şimdi yenilerinin açılması noktasında ciddi bir beklenti var. Yerel esnafı da koruyacak bir takım adımlarımız olacak. Bizler Gastro İnegöl’ün çok fazla açılmasını açıkçası doğru bulmuyoruz. Ancak bir tane daha açma planımız var. Bu konuda görüşmelere başladık” dedi.

YENİ GASTRO İNEGÖL NEREYE AÇILACAK?

Yeni Gastro İnegöl’ün nereye yapılacağına dair ipuçları da veren Başkan Taban, “Bizim öncelikli amacımız İnegöl mutfağını, İnegöl’de ikamet etmeyen misafirlerimize tanıtmak ve tattırmak. Bu nedenle yeni Gastro restoranının, İnegö-Bursa karayolu üzerinde yapılmasının daha doğru olduğu inancıylayız. İnegöl Ticaret Odası ile bu konuda görüşmelerimiz var. Ortak bir proje ile yeni Gastro İnegöl’ü açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda proje netleşir” diye konuştu.