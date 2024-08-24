Bursa'nın İnegöl ilçesinde gaz pedalı basılı kalan motosiklet kaza yapıt. Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Fidanlık sokak üzerinde seyir halinde olan Talha Y. (17) yönetimindeki 16 BCB 742 plakalı motosiklet iddiaya göre gaz pedalı basılı kaldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet sokak üzerinde park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz