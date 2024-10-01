Kahramanmaraş Uluslararası Gazeteciler, İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği'nde (UGİYAD) Gazeteci İsmail Koyuncu dönemi başladı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Olağan kongrede yapılan seçimle, gazeteci İsmail Koyuncu, UGİYAD’ın yeni genel başkanı olarak seçildi. Koyuncu, görevi devralırken yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş basınının geleceği için daha güçlü projeler üreteceklerini ve mesleklerini daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Kahramanmaraş Basın Evi'nde düzenlenen kongreye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, yerel basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı. GENEL BAŞKAN KOYUNCU: "KAHRAMANMARAŞ BASININI DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ" Yeni Genel Başkan İsmail Koyuncu, konuşmasında: “Amacımız, Kahramanmaraş basınını bir araya getirerek daha kaliteli ve düzgün hizmetler sunmak. Yeni dönemde dernek olarak başarılı projelere imza atacağız” dedi. Koyuncu ayrıca, derneğe yer tahsisi konusunda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Başkan Koyuncu konuşmasının devamında şunları ifade etti: “Gazetecilik, sadece haber üretmek değil, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme, toplumu aydınlatma ve demokrasiyi güçlendirme misyonuna sahip bir meslektir. Ancak dijital çağın getirdiği yenilikler ve zorluklar, bizlerin bu görevi yerine getirirken daha da dikkatli ve profesyonel olmamızı gerektiriyor. İnternet yayıncılığı, geleneksel medyaya alternatif olmanın ötesinde, haberlerin hızla ve geniş kitlelere ulaşmasında bir devrim yarattı. Ancak bu devrim, aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırdı. Sahip olduğumuz kalemler, yalnızca doğruyu ve gerçeği yansıtmakla yükümlüdür. Çünkü biliyoruz ki yanlış bir haberin yayılması, sadece bireyleri değil, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyebilir. Derneğimizin bu noktada üstlenmiş olduğu rol, sadece mesleğimizi icra etmek değil, aynı zamanda etik standartları belirlemek ve bu standartları koruyacak mekanizmaları geli?

?tirmek olmalıdır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz genel kurulda, bu hedeflere daha da yaklaşmak adına adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum. Sevgili meslektaşlarım, önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte bu derneğin çıtasını daha da yukarıya taşıma niyetindeyim. Medya dünyasında dijitalleşmenin hızlandığı bir dönemde, bağımsız ve objektif yayıncılığı savunan bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, sorumluluğumuz sadece haberi aktarmak değil, aynı zamanda haberin doğruluğunu ve tarafsızlığını garanti altına almak olmalıdır.” Kongrede yapılan seçimle UGİYAD’ın yeni yönetim kurulu da şekillendi. İsmail Koyuncu’nun başkanlığında yönetimde şu isimler yer aldı:

Genel Başkan Yardımcısı: Sibel Atıcı

Genel Başkan Yardımcısı: Şeref Dere

Muhasip Üye: Mehmet Kasapkara

Yönetim Kurulu Üyeleri: Gökhan Dökücü ve Zekeriya Okutucu

Genel Sekreter: Tural Şahbazlı